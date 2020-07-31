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31.07.2020 12:18
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Полиция Кировского района Петербурга ищет велосипедиста в очках и с ножом, напавшего на бездомного

На проспекте Стачек в ночь на 31 июля ножевое ранение в спину получил 47-летний бездомный. На него напал проезжавший мимо велосипедист.

Как стало известно «Фонтанке», о том, что мужчина был ранен ножом у дома 105 по проспекту Стачек, в полицию сообщили очевидцы около полуночи в четверг. Когда наряд прибыл к указанному дому, то никого не нашел. Однако, проехав чуть дальше, полицейские на Кронштадтской площади увидели мужчину в крови — им оказался бездомный. Он рассказал, что шел по проспекту Стачек, когда его нагнал велосипедист в очках. Он ткнул его ножом в спину и уехал.

Пострадавшего увезли в городскую больницу № 26.

Проводится проверка.

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