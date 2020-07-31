Петербургский таксист два часа возил пассажиров, пока не понял, что они преступники. Полиция ищет очкарика, блондинку и бородача

Почти два часа понадобилось петербургскому таксисту для того, чтобы осознать, что он возит преступников. Пассажира в очках, а также его спутников — блондинку и бородача теперь ищет полиция.



Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, накануне к полицейским обратился уроженец Сочи, который работает таксистом в Петербурге. Он рассказал, что около двух дня ему поступил заказ от клиента с улицы Освобождения. Когда он прибыл по указанному адресу, в принадлежащий ему Mercedes-Benz сел парень в очках. Вскоре к нему присоединились ещё двое — светловолосая девушка и бородатый мужчина.

