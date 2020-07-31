Петербургский таксист два часа возил пассажиров, пока не понял, что они преступники. Полиция ищет очкарика, блондинку и бородача
Почти два часа понадобилось петербургскому таксисту для того, чтобы осознать, что он возит преступников. Пассажира в очках, а также его спутников — блондинку и бородача теперь ищет полиция.
Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, накануне к полицейским обратился уроженец Сочи, который работает таксистом в Петербурге. Он рассказал, что около двух дня ему поступил заказ от клиента с улицы Освобождения. Когда он прибыл по указанному адресу, в принадлежащий ему Mercedes-Benz сел парень в очках. Вскоре к нему присоединились ещё двое — светловолосая девушка и бородатый мужчина.
Троица попросила отвезти их на Пулковскую улицу. Там, надев медицинские маски, они вышли из салона машины и попросили водителя подождать. Спустя шесть минут пассажиры вернулись, держа в руках женскую сумочку. Таксисту было приказано давить на газ. По пути дамский аксессуар активно обыскивался, после чего был выброшен около автобусной остановки на улице Ленсовета.
Несмотря на описанные выше события, таксист не высадил своих пассажиров и поехал вместе с ними на автозаправку на Витебском проспекте. Пока бак наполнялся бензином, троица закупалась продуктами в магазине, после чего озвучила новый пункт назначения — торговый центр на улице Бабушкина. Доехав дотуда, перевозчик высадил их, но ждать больше не стал, а сразу поехал в полицию. Его автомобиль был осмотрен. Пригодные для исследования отпечатки отправились на экспертизу. Проводится проверка.