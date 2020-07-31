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31.07.2020 12:28
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Мусоровоз «сбросил балласт» на перекрестке Маршала Казакова и Доблести

Многострадальный перекресток в Красносельском районе Петербурга утром 31 июля вновь отметился ДТП. На этот раз его не осилил мусоровоз.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении улицы Маршала Казакова и улицы Доблести КАМАЗ уронил пухто с мусором. Контейнер встал набок, и мусор вывалился на дорогу и частично на тротуар.

На некоторых фото рядом с КАМАЗом стоит «Мерседес» со знаком аварийной остановки, но является ли он тоже участником ДТП, неизвестно.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Этот перекресток известен частыми авариями. Как правило, там сталкиваются поворачивающие и едущие прямо машины, часто одна из них при этом вылетает на тротуар. В феврале 2020 года за неделю там произошло сразу две такие аварии, причем оба раза снесли забор: его только восстановили после первого ДТП, как произошло второе. Перекресток даже попал в список мест концентрации ДТП по итогам 2019 года на интерактивной карте ГИБДД.

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