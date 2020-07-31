Многострадальный перекресток в Красносельском районе Петербурга утром 31 июля вновь отметился ДТП. На этот раз его не осилил мусоровоз.



Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении улицы Маршала Казакова и улицы Доблести КАМАЗ уронил пухто с мусором. Контейнер встал набок, и мусор вывалился на дорогу и частично на тротуар.

На некоторых фото рядом с КАМАЗом стоит «Мерседес» со знаком аварийной остановки, но является ли он тоже участником ДТП, неизвестно.