«Дзержинец» не отдаст граффитистам-патриотам свои стены. Зато их ждут уже четыре района Петербурга
Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» на Шпалерной заявил, что не согласовывал работу у себя школы патриотического граффити и появление на стенах учреждения первых проб пера её учеников. Накануне об этом рассказал «Фонтанке» руководитель проекта из движения «Волонтерская рота боевого братства» Серафим Иванов.
Как следует из полученного «Фонтанкой» 31 июля опровержения, в центре подтверждают, что к ним действительно в середине июня обратился Иванов с просьбой помочь с проектом «Стрит-арт мастерской «Образ Победы». На встрече были достигнуты договоренности о помощи движению в поиске мест для размещения граффити.
«Сотрудниками «Дзержинца» было подготовлено письмо в адрес глав администраций районов Санкт-Петербурга с просьбой подготовить предложения по элементам благоустройства, подходящим для нанесения росписи. По состоянию на 30.07.2020 получены предложения от администраций Кронштадтского, Колпинского, Невского и Петродворцового районов. Возможности организации занятий на базе Центра «Дзержинец», а также возможности наносить изображения на стены зданий учреждения не были согласованы», — уточнили в центре.
Как писала «Фонтанка», на миллион Росмолодежи, при поддержке Смольного и ЗакСа, в Петербурге откроется «школа патриотического граффити».Обучение искусству стартует уже в августе.