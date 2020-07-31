«Дзержинец» не отдаст граффитистам-патриотам свои стены. Зато их ждут уже четыре района Петербурга

Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» на Шпалерной заявил, что не согласовывал работу у себя школы патриотического граффити и появление на стенах учреждения первых проб пера её учеников. Накануне об этом рассказал «Фонтанке» руководитель проекта из движения «Волонтерская рота боевого братства» Серафим Иванов.

Как следует из полученного «Фонтанкой» 31 июля опровержения, в центре подтверждают, что к ним действительно в середине июня обратился Иванов с просьбой помочь с проектом «Стрит-арт мастерской «Образ Победы». На встрече были достигнуты договоренности о помощи движению в поиске мест для размещения граффити.