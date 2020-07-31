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31.07.2020 11:34
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Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, МЧС и Роспотребнадзору совместно с региональными властями проверить готовность школ к началу учебного года с учетом ситуации с коронавирусом в регионах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

«Минпросвещения России, МЧС России и Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить информацию о готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации (в разрезе субъектов Российской Федерации)», — говорится в поручении.

Согласно документу, 20 августа должна быть представлена промежуточная информация по проверке, 28 августа — итоговая.

Из-за пандемии COVID-19 минувший учебный год российские школы завершили на дистанционном обучении.

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Комментарии (1)

kobr
Так перед каждым учебном годом же они приходят в школы за деньгами. Ничего нового. Ах да, забыл, он же первый год в должности, не в курсе).
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