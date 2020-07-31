Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, МЧС и Роспотребнадзору совместно с региональными властями проверить готовность школ к началу учебного года с учетом ситуации с коронавирусом в регионах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.
«Минпросвещения России, МЧС России и Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить информацию о готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации (в разрезе субъектов Российской Федерации)», — говорится в поручении.
Согласно документу, 20 августа должна быть представлена промежуточная информация по проверке, 28 августа — итоговая.
Из-за пандемии COVID-19 минувший учебный год российские школы завершили на дистанционном обучении.