Петербуржца нокаутировали в подземном переходе. Грабители ошибочно полагали, что за ними никто не наблюдает
Жертвой уличных налетчиков стал прохожий в Выборгском районе Петербурга. Избивших его грабителей зафиксировала камера наблюдения.
Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, около трех часов ночи 36-летний петербуржец возвращался из бара «На ход ноги». На Лесном проспекте ему попался подземный пешеходный переход. На лестнице ему повстречались двое незнакомцев. Результат рандеву запечатлен на видео.
«Фонтанка.ру»
Петербуржца избили, по лестнице он катился в бессознательном состоянии. Преступники отобрали у него оставшиеся деньги и портфель с документами.
Врачи успели приехать на помощь. Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу.