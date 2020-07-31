Таксист отнял у директора автоцентра «Рольф» часы и цепочку. Его поймали до того, как он успел их продать
Руководитель «Рольф Лахта» в Приморском районе подвергся дерзкому нападению больше недели назад. Его обидчика нашли в Мурино.
Как сообщает 31 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, преступник 22 июля около 4 утра на улице Шаврова отобрал у него золотую цепочку с крестиком, золотой браслет и часы «Rado». Ущерб составил 210 000 рублей.
Вечером 29 июля у дома 4 по Лесной улице города Мурино сотрудники полиции задержали 24-летнего уроженца сопредельного государства, работающего водителем такси, по подозрению в совершении данного преступления.
Похищенное у него частично изъято.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящий момент полиция проводит проверку по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.