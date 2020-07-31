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31.07.2020 11:22
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Таксист отнял у директора автоцентра «Рольф» часы и цепочку. Его поймали до того, как он успел их продать

Руководитель «Рольф Лахта» в Приморском районе подвергся дерзкому нападению больше недели назад. Его обидчика нашли в Мурино.

Как сообщает 31 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, преступник 22 июля около 4 утра на улице Шаврова отобрал у него золотую цепочку с крестиком, золотой браслет и часы «Rado». Ущерб составил 210 000 рублей.

Вечером 29 июля у дома 4 по Лесной улице города Мурино сотрудники полиции задержали 24-летнего уроженца сопредельного государства, работающего водителем такси, по подозрению в совершении данного преступления.

Похищенное у него частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящий момент полиция проводит проверку по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

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Комментарии (3)

smmichael
Да нет у нас никакого кризиса в автопроме...
Fjfef
Ну и городишко у нас честное слово то распиливают, то грабят))))..... а ещё называемся « Культурной столицей»))))
Barmaley_5e4d0211d3423
Уверен, что хорошо выпивший директор мирно спал на заднем сиденье такси, когда и лишился ценного. Отоспавшись заявил.
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