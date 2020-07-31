Таксист отнял у директора автоцентра «Рольф» часы и цепочку. Его поймали до того, как он успел их продать

Руководитель «Рольф Лахта» в Приморском районе подвергся дерзкому нападению больше недели назад. Его обидчика нашли в Мурино.



Как сообщает 31 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, преступник 22 июля около 4 утра на улице Шаврова отобрал у него золотую цепочку с крестиком, золотой браслет и часы «Rado». Ущерб составил 210 000 рублей.



Вечером 29 июля у дома 4 по Лесной улице города Мурино сотрудники полиции задержали 24-летнего уроженца сопредельного государства, работающего водителем такси, по подозрению в совершении данного преступления.