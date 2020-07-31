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31.07.2020 11:16
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День ВДВ в 2020 году пройдет без традиционных купаний в фонтанах. Десантников в излюбленных местах буду ждать пустые чаши

Водоканал приостановит работу фонтанов в центре города в День ВДВ. Об этом, как сообщает 31 июля пресс-служба компании, их попросили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Второго и даже третьего августа в центре города будет приостановлена работа нескольких фонтанов. С 9 и до полуночи отключат фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — сообщает пресс-служба Водоканала.

При этом в случае массовых купаний в эти выходные дни может быть приостановлена работа и других фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга.

В сезоне 2020 года в Северной столице работают 60 фонтанов и фонтанных комплексов.

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Комментарии (6)

Vovasan
То есть полиции слабо обеспечить порядок и не допустить купания в фонтанах нетрезвых ВДВшников? Конечно, это вам не девочек с плакатами у крутить.
Chinalove
Фонтаны - фигня! Главное, чтобы не запретили бутылки, которые вдв-шники разбивают о свои головы!
Mukaracha
вау
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