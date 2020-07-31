День ВДВ в 2020 году пройдет без традиционных купаний в фонтанах. Десантников в излюбленных местах буду ждать пустые чаши

Водоканал приостановит работу фонтанов в центре города в День ВДВ. Об этом, как сообщает 31 июля пресс-служба компании, их попросили в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.



Второго и даже третьего августа в центре города будет приостановлена работа нескольких фонтанов. С 9 и до полуночи отключат фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.



«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — сообщает пресс-служба Водоканала.