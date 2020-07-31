Турция потеряет не менее половины российских туристов в нынешнем году в сравнении с 2019-м, такой прогноз приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) 31 июля, накануне возобновления авиасообщения между странами.

«Пандемия коронавируса серьезно сказалась на въездном туризме Турции. Страна, которая в 2019 году приняла 45 миллионов иностранных гостей, в 2020 году получит в лучшем случае 15–16 миллионов зарубежных путешественников, подсчитали турецкие эксперты», — отметили в АТОР.

Турпоток из России, самого большого въездного рынка, упадет в два раза. «Если в 2019 году в Турции побывало порядка семи миллионов россиян, то в этом году в оптимистичном варианте составит около 3–3,5 миллиона человек», — сообщили в ассоциации.