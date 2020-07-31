Турция потеряет не менее половины российских туристов в нынешнем году в сравнении с 2019-м, такой прогноз приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) 31 июля, накануне возобновления авиасообщения между странами.
«Пандемия коронавируса серьезно сказалась на въездном туризме Турции. Страна, которая в 2019 году приняла 45 миллионов иностранных гостей, в 2020 году получит в лучшем случае 15–16 миллионов зарубежных путешественников, подсчитали турецкие эксперты», — отметили в АТОР.
Турпоток из России, самого большого въездного рынка, упадет в два раза. «Если в 2019 году в Турции побывало порядка семи миллионов россиян, то в этом году в оптимистичном варианте составит около 3–3,5 миллиона человек», — сообщили в ассоциации.
Там ссылаются на данные министерства туризма и культуры Турции, согласно которым в первом полугодии 2020 года страну посетили 322 тысячи россиян (на 88 процентов меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года). По количеству прибытий туристов Россия вошла в пятерку лидеров въездных рынков, заняв четвертое место. Активнее наших соотечественников посещали Турцию только туристы из Болгарии, Германии и Грузии.
«Ситуацию с российским рынком (авиасообщение между РФ и Турцией закрыто до 1 августа) турецкие СМИ описывают как «катастрофу»: турпоток из РФ снизился в 250 раз. Если в июне 2019 года в Турции побывало чуть более миллиона наших соотечественников, то в июне 2020 года этот показатель составил всего четыре тысячи человек. По итогам июня Россия не вошла даже в первую десятку въездных рынков», — резюмировали в АТОР.
Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.