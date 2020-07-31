От петербургского предпринимателя укатился катер за 2 млн рублей. Приложившего к этому руку нашли за сутки
Полицейские отработали заявление о пропаже многомиллионной техники всего за сутки, его владелец даже не успел по ней погрустить. Прошлое задержанного по подозрению в краже оказалось чистым, на этот поступок его могло побудить отсутствие средств к существованию.
Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, в минувшую среду с неохраняемой парковки завода «Металлист» на набережной Обводного канала в Петербурге пропал находящийся на прицепе для перевозки катер «Vеlvet», принадлежащий 44-летнему индивидуальному предпринимателю. Его стоимость, по словам владельца, составляет 2 млн рублей, ещё 300 тысяч стоит прицеп.
Пропажу нашли спустя сутки на улице Ольги Берггольц, а того, кто его туда доставил, чуть позже задержали в Советском переулке. Скорее всего, вычислить вора смогли по камерам видеонаблюдения. Им оказался 57-летний житель Петербурга. Он никогда не был судим. Постоянного места работы у него нет. Возможно, пойти на преступление его толкнуло именно это. Проводится проверка.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).