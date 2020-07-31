От петербургского предпринимателя укатился катер за 2 млн рублей. Приложившего к этому руку нашли за сутки

Полицейские отработали заявление о пропаже многомиллионной техники всего за сутки, его владелец даже не успел по ней погрустить. Прошлое задержанного по подозрению в краже оказалось чистым, на этот поступок его могло побудить отсутствие средств к существованию.



Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, в минувшую среду с неохраняемой парковки завода «Металлист» на набережной Обводного канала в Петербурге пропал находящийся на прицепе для перевозки катер «Vеlvet», принадлежащий 44-летнему индивидуальному предпринимателю. Его стоимость, по словам владельца, составляет 2 млн рублей, ещё 300 тысяч стоит прицеп.

