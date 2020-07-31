«Мечта» закладчиков закончилась уголовным делом. Полицейские выявили всю наркоцепочку, которая работала по всему Петербургу

КОНи задержали четырех человек, которые, по версии следствия, являлись членами организованной группы. Она в течение не менее года занималась сбытом опиоидов на территории города.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 31 июля, трое мужчин и женщина организовали сбыт наркотиков через интернет-магазин в мессенджере. Для доставки наркотиков заказчикам использовались «закладки», в том числе и в магазине «Мечта».



По версии полиции, возглавлял группу 39-летний неоднократно судимый мужчина, а 38-летняя женщина общалась с «заказчиками» посредством мессенджера. Еще двое мужчин, 33 и 39 лет, выполняли функции курьеров-закладчиков.

