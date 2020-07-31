FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 11:00
0
Печать

«Мечта» закладчиков закончилась уголовным делом. Полицейские выявили всю наркоцепочку, которая работала по всему Петербургу

КОНи задержали четырех человек, которые, по версии следствия, являлись членами организованной группы. Она в течение не менее года занималась сбытом опиоидов на территории города.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 31 июля, трое мужчин и женщина организовали сбыт наркотиков через интернет-магазин в мессенджере. Для доставки наркотиков заказчикам использовались «закладки», в том числе и в магазине «Мечта».

По версии полиции, возглавлял группу 39-летний неоднократно судимый мужчина, а 38-летняя женщина общалась с «заказчиками» посредством мессенджера. Еще двое мужчин, 33 и 39 лет, выполняли функции курьеров-закладчиков.

В ходе обысков по местам проживания указанных лиц обнаружено и изъято в общей сложности более 30 граммов наркотического средства, упаковочные материалы, блокноты с записями, мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, а также два автомобиля — «Инфинити QX56» и «БМВ Х6».

В результате проведенных мероприятий установлена причастность указанной группы к восьми ранее возбужденным уголовным делам по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Все четверо участников группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения и поставки наркотиков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний