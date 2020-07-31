Петербургские мусульмане не стали молиться online и вышли к мечети в Курбан-байрам. Дождь тоже не смог изменить их планы

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»



Мусульмане вышли к Соборной мечети в Петроградском районе Петербурга, чтобы принять участие в праздничной молитве, несмотря на призыв их духовного лидера остаться дома из-за коронавируса. Помешать верующим не смог и дождь.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», который ранним утром 31 июля понаблюдал за ходом праздника жертвоприношения Курбан-байрам через объектив фотоаппарата, количество его участников почти не отличалось от того, которое фиксировали в прошлые, докоронавирусные годы.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

На снимках видно, что большинство верующих пришли в масках и перчатках, но из-за утреннего дождя не менее востребованным оказался зонт. Судя по фото, промокнуть пришлось изрядно, а молитвенные коврики стелить на мокрый асфальт — в лучшем случае, в худшем — чуть ли не в лужу.



В преддверии Курбан-байрама к мусульманам обратился председатель их Духовного управления в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, муфтий Равиль Панчеев. Он призвал «не подвергать себя опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу своих родных». Тем же, кто всё-таки соберётся на улицу, было рекомендовано иметь при себе СИЗы. Из-за праздника было ограничено движение автомобилей и трамваев вокруг Соборной мечети, оно уже восстановлено. На работе метрополитена празднование не сказалось.

Напомним, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля и длится до вечера понедельника, 3 августа.

