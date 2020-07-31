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31.07.2020 09:34
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Полиция Петербурга ищет поджигателя машины на Петергофском шоссе. В последнее время на нем катался гость города из Поволжья

Поджогом признали после просмотра записей с камер видеонаблюдения в полиции возгорание «Киа Рио», которое ночью 30 июля тушили пожарные у дома 53 по Петергофскому шоссе.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу в четверг, сообщение о возгорании поступило к ним в 02:34. В 03.06 пожар ликвидирован силами двух единиц техники и 9 сотрудников. «Киа» сгорела полностью.

У припаркованного рядом «Ситроена», принадлежащего гражданину 1980 года рождения, как уточнили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, оказалось оплавлено левое зеркало, левая передняя фара, левая передняя часть бампера, лакокрасочное покрытие левой стороны.

Сгоревшая «Киа» зарегистрирована на 28-летнего жителя Петербурга, но была передана по договору аренды 36-летнему жителю Волгоградской области.

На записях с камер видно, как к иномарке подходит неизвестный, что-то в нее бросает, после чего она загорается. Поджигатель спокойно уходит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

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Новости из цирка
Swift_5e4d8a276f5e8
..... таксишные разборки арендодателя и арендатора ?
Gregory Skidan
Зашел сюда задать тот же вопрос :-D
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