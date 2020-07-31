В попытке сделать удачное селфи на закате девушка выпала из окна 4-го этажа в центре Петербурга

Мужчина не удержал подругу в окне во время фотографирования в Центральном районе Петербурга. Её увезли в детскую больницу.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 июля, инцидент произошел накануне около 20.00 на улице Черняховского в расселенном доме 73. 17-летняя девушка со своим 28-летним другом решили сделать селфи, забравшись на 4-й этаж бывшего доходного дома конца 19-го века постройки. Девушка не удержалась в оконном пролете и упала.



Скорая увезла её в детскую больницу № 19 в тяжелом состоянии с подозрением на травмы головы и грудной клетки.

