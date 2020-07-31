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31.07.2020 09:19
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В попытке сделать удачное селфи на закате девушка выпала из окна 4-го этажа в центре Петербурга

Мужчина не удержал подругу в окне во время фотографирования в Центральном районе Петербурга. Её увезли в детскую больницу.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 июля, инцидент произошел накануне около 20.00 на улице Черняховского в расселенном доме 73. 17-летняя девушка со своим 28-летним другом решили сделать селфи, забравшись на 4-й этаж бывшего доходного дома конца 19-го века постройки. Девушка не удержалась в оконном пролете и упала.

Скорая увезла её в детскую больницу № 19 в тяжелом состоянии с подозрением на травмы головы и грудной клетки.

Другую любительницу селфи, как писала «Фонтанка», 30 июля из Крюкова канала спасал полицейский. Она хотела сделать красивое фото, но не удержалась и упала в воду.

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Комментарии (2)

Fjfef
Ну селфи не получилось, но хоть в газете написали)
-4°
Не мешайте естественному отбору
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