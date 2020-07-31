Петербурженка заявила, что пенсионер две недели насиловал её в отеле на Декабристов. Его прошлое против него

Полицейские проверяют информацию об изнасиловании петербурженки. По её словам, ей пришлось терпеть издевательства почти две недели. Пострадавшая женщина смогла назвать имя своего обидчика.



Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, накануне в полицию обратилась 40-летняя жительница города, работающая продавцом в сетевом магазине. В своём заявлении она написала, что с 14 по 27 июля в отеле на улице Декабристов в Адмиралтейском районе её насиловал 57-летний житель Пушкина. Пострадавшая женщина смогла назвать имя своего обидчика. Спустя несколько часов его задержали в той же гостинице.

