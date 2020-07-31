Петербурженка заявила, что пенсионер две недели насиловал её в отеле на Декабристов. Его прошлое против него
Полицейские проверяют информацию об изнасиловании петербурженки. По её словам, ей пришлось терпеть издевательства почти две недели. Пострадавшая женщина смогла назвать имя своего обидчика.
Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, накануне в полицию обратилась 40-летняя жительница города, работающая продавцом в сетевом магазине. В своём заявлении она написала, что с 14 по 27 июля в отделе на улице Декабристов в Адмиралтейском районе её насиловал житель Пушкина. Пострадавшая женщина смогла назвать имя своего обидчика. Спустя несколько часов его задержали в той же гостинице.
Проверка показала, что ранее он был судим за побои, но освобождён от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. В его криминальном прошлом также фигурируют кража и угроза убийством. За последнее ему были назначены пять суток обязательных работ.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.