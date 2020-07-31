Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» 31 июля стартовала с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос. Это будет самый продолжительный в истории полет «Протона» — около 18 часов 16 минут.

Как передает РИА «Новости», пуск состоялся в резервный день. «Роскосмос» в среду перенёс его с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов — по данным агентства, после замечания при проверке системы управления разгонного блока «Бриз-М».