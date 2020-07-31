«Протон-М» отправился в свой самый долгий полёт со второй попытки
Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» 31 июля стартовала с космодрома Байконур, сообщает Роскосмос. Это будет самый продолжительный в истории полет «Протона» — около 18 часов 16 минут.
Как передает РИА «Новости», пуск состоялся в резервный день. «Роскосмос» в среду перенёс его с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов — по данным агентства, после замечания при проверке системы управления разгонного блока «Бриз-М».
Возможности ракеты не позволяют доставить спутники «Экспресс» на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров). «Экспресс-80» должен отделиться от разгонного блока в 18:24 мск, «Экспресс-103» — в 18:41 мск. После этого «Экспресс-80» будет добираться до орбиты с помощью собственных электрореактивных двигателей 152 дня, а «Экспресс-103» — 160 дней. Включатся они, как планируется, в январе — феврале 2021 года и будут работать 15 лет в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы. Они обеспечат услуги фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
Это девятый космический пуск России в 2020 году, а для ракеты «Протон» — первый и единственный. Отправка «Экспрессов» на орбиту планировалась на конец марта, но ракету пришлось вернуть в Москву для замены некачественных комплектующих.