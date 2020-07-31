Гидрометцентр пообещал жаркий август на большей части России. Но иногда придётся понервничать

«На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне. Огромная территория страны, 50% страны как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии — прогнозируется температура выше нормы», — сказал Вильфанд РИА Новости .

В последний летний месяц на большей части России столбики термометров поднимутся выше средних значений. При этом погода будет «нервной», или нестабильной с точки зрения температуры, заявил 31 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, более-менее умеренный температурный фон в следующем месяце ожидается лишь в Иркутской области и Туве.

Говоря об августовской погоде в целом, Вильфанд отметил, что, как и в июле, она будет «нервной», то есть со значительными перепадами температуры.

Ранее о прогнозе в Петербурге на последний летний месяц «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, на этой неделе северную столицу накрыл холодный фронт, который принёс кратковременные дожди, а с ними — небольшое похолодание. Аналогичная погода ожидается и в начале августа, но +25 ещё будет, пообещал Колесов.