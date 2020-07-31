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31.07.2020 08:34
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Напротив Волковского кладбища каршеринг уложили на лопатки. Очевидец снял «героя»

В Петербурге бывают утра без ДТП с каршерингом, но редко. Сегодня не такое.

Автомобиль «Яндекс.Драйва» перевернулся на крышу утром 31 июля на повороте с Камчатской улицы на Касимовскую, напротив Волковского православного кладбища, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Второго участника ДТП не видно. Вероятно, никто не пострадал. Молодой человек в бирюзовой куртке вылез и сбежал, утверждает автор поста. Официальной информации об этом нет.

Регулярные сообщения очевидцев об авариях с каршерингом подтверждают расхожее мнение о том, что пользователи сервиса часто водят неаккуратно. Хотя статистики нет, в ГИБДД проблему признают: недавно глава ведомства Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.

Каршеринг возобновил работу после «коронавирусного» перерыва в Петербурге в конце июня, ДТП пошли одно за другим начиная с первого дня.

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Комментарии (1)

Serenya2000
Ну, не готово ещё наше общество к этой услуге. Безусловно, идея хорошая, но безопасность никакая.
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