В Петербурге бывают утра без ДТП с каршерингом, но редко. Сегодня не такое.

Автомобиль «Яндекс.Драйва» перевернулся на крышу утром 31 июля на повороте с Камчатской улицы на Касимовскую, напротив Волковского православного кладбища, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».