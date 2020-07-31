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31.07.2020 08:18
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Apple объявила, что переносит сроки начала продаж новой линейки iPhone

Компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного. Об этом 31 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже», - сказал финдиректор. Агентство предполагает, что новые модели появятся в октябре.

Официально в Apple не объясняют причины отсрочки. Хотя о переносе сроков выпуска iPhone 5G стало известно еще весной. Тогда это связывали с проблемами из-за пандемии коронавируса.

По данным портала Business Insider, Apple планирует выпустить в этом году четыре варианта смартфона двенадцатого поколения, которые будут поддерживать технологию 5G и иметь OLED-экраны.

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