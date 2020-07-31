Глава ВОЗ считает, что в новой вспышке COVID-19 виновата молодежь

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в ряде стран мира вызван c безрассудным поведением молодежи, которая пренебрегает мерами предосторожности и не соблюдает карантинные меры. Так полагает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.



«Согласно свидетельствам, всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», - цитирует Гебрейесуса 31 июля РБК.



По словам Гебрейесуса, молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные. «Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — подчеркнул генеральный директор организации.



По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру подтверждено более 16,8 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19, 662 тыс. человек скончались.

