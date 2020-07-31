FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 07:49
4
Печать

Глава ВОЗ считает, что в новой вспышке COVID-19 виновата молодежь

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в ряде стран мира вызван c безрассудным поведением молодежи, которая пренебрегает мерами предосторожности и не соблюдает карантинные меры. Так полагает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Согласно свидетельствам, всплески заболевания COVID-19 в некоторых странах обусловлены отчасти поведением молодых людей, позволяющих своим защитным барьерам снизиться во время летнего сезона в Северном полушарии», - цитирует Гебрейесуса 31 июля РБК.

По словам Гебрейесуса, молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные. «Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим», — подчеркнул генеральный директор организации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру подтверждено более 16,8 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19, 662 тыс. человек скончались.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Новые формы старой войны отцов и детей.
Castor Troy
А в простудной панике, которая мешает жить нормальной жизнью всему глобусу виновата эта бессмысленная ВОЗ
Петр Петров
Старики надоели со своим насморком!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний