Погода в Петербурга сделала свой выбор на ближайшие дни. Сегодня и в выходные она существенно не изменится.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 17-19 градусов.

Это пониженная для 31 июля температура, хотя и в рамках нормы, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, этот день в Петербурге чаще бывает облачным с прояснениями, без осадков, от 13 до 25 градусов. Самое холодное 31 июля зафиксировано в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 6, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 32.