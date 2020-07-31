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31.07.2020 07:30
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Как июль проводишь, так и август встретишь. В Петербурге погода обрела стабильность

Погода в Петербурга сделала свой выбор на ближайшие дни. Сегодня и в выходные она существенно не изменится.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до 17-19 градусов.

Это пониженная для 31 июля температура, хотя и в рамках нормы, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, этот день в Петербурге чаще бывает облачным с прояснениями, без осадков, от 13 до 25 градусов. Самое холодное 31 июля зафиксировано в 1968 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 6, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 32.

1 и 2 августа будет примерно также, только на один — два градуса теплее.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Санкт-Петербург, 29 июля. «<a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">Дорожный инспектор. Санкт-Петербург</a>» /&nbsp;<a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
Санкт-Петербург, 29 июля. «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» / vk.com/dorinspb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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