Как стало известно «Фонтанке», 30 июля у станции метро «Пионерская» была замечена промоутер в форме полиции, с настоящими нашивками и гаишным жезлом. Она раздавала листовки с рекламой автошколы.

Костюмированная раздача листовок закончилась для молодой петербурженки вечером в полицейском участке. Работодатель облачил ее в действующую форму сотрудника ДПС.

Юмор работодателей не оценили сотрудники полиции на метрополитене. Эксплуатация служебных образов в России запрещена. И как бы комично ни выглядела девушка в кроссовках и мужской фуражке, ее задержали для составления протокола по статье 17.12 КоАП «Незаконное ношение форменной одежды».

В участок приехал представитель автошколы. По его словам, полицейский комплект был приобретен в «Военторге». Продавцы заявили, что форма — архивная, и такую уже сотрудники ДПС не носят. Но она оказалась действующей.



Статья КоАП предполагает штраф до 1500 рублей с конфискацией одежды. Над девушкой смилостивились и раздевать не стали. С представителем автошколы провели профилактическую беседу. Он пообещал больше не выпускать в народ симулякр полицейского.