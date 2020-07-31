FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 00:14
0
Печать

В США умерла первая заболевшая коронавирусом собака. COVID-19 она подхватила от владельца

Немецкая овчарка Бадди, которую называют первой ковид-позитивной собакой в Соединённых Штатах, скончалась через два месяца после того, как у неё подтвердили коронавирус. Об этом 30 июля сообщает National Geographic.

Как пишет издание, симптомы болезни у семилетней овчарки Бадди из Стейтен-Айленда владельцы заметили в апреле. Собака начала тяжело дышать, была вялой, потеряла аппетит. На коронавирус Бадди проверили после того, как инфекцию нашли у её хозяина.

Диагноз поставили в середине мая, в начале июня в пресс-релизе министерства сельского хозяйства отметили, что заразившаяся от владельца овчарка идёт на поправку. Последующие тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, однако состояние животного продолжило ухудшаться. Как заключили ветеринары, коронавирус у Бадди был осложнён онкологией. 11 июля собака умерла, её кремировали.

Случаи диагностики коронавирусной инфекции у животных достаточно редки. В США на 4 млн заболевших людей приходится 25 животных с вирусом, пишет National Geographic. В Роспотребнадзоре сообщают, что человек может инфицировать собаку или кошку, но обратных случаев не зафиксировано. Также есть свидетельства, что вирус передаётся от животного к животному. На время пандемии специалисты рекомендуют передать уход за домашними любимцами здоровому человеку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний