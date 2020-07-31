Немецкая овчарка Бадди, которую называют первой ковид-позитивной собакой в Соединённых Штатах, скончалась через два месяца после того, как у неё подтвердили коронавирус. Об этом 30 июля сообщает National Geographic.

Как пишет издание, симптомы болезни у семилетней овчарки Бадди из Стейтен-Айленда владельцы заметили в апреле. Собака начала тяжело дышать, была вялой, потеряла аппетит. На коронавирус Бадди проверили после того, как инфекцию нашли у её хозяина.



Диагноз поставили в середине мая, в начале июня в пресс-релизе министерства сельского хозяйства отметили, что заразившаяся от владельца овчарка идёт на поправку. Последующие тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, однако состояние животного продолжило ухудшаться. Как заключили ветеринары, коронавирус у Бадди был осложнён онкологией. 11 июля собака умерла, её кремировали.

