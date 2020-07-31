В США умерла первая заболевшая коронавирусом собака. COVID-19 она подхватила от владельца
Немецкая овчарка Бадди, которую называют первой ковид-позитивной собакой в Соединённых Штатах, скончалась через два месяца после того, как у неё подтвердили коронавирус. Об этом 30 июля сообщает National Geographic.
EXCLUSIVE: The first dog positive for SARS-CoV-2 in the U.S. was a German shepherd named Buddy. He has died.— Natasha Daly (@natashaldaly) July 29, 2020
We knew little about US pet cases before now. No identities, scant details, few updates.
Buddy’s owners reached out to me to tell their story: https://t.co/RNhxGBUiWB
Как пишет издание, симптомы болезни у семилетней овчарки Бадди из Стейтен-Айленда владельцы заметили в апреле. Собака начала тяжело дышать, была вялой, потеряла аппетит. На коронавирус Бадди проверили после того, как инфекцию нашли у её хозяина.
Диагноз поставили в середине мая, в начале июня в пресс-релизе министерства сельского хозяйства отметили, что заразившаяся от владельца овчарка идёт на поправку. Последующие тесты на COVID-19 дали отрицательный результат, однако состояние животного продолжило ухудшаться. Как заключили ветеринары, коронавирус у Бадди был осложнён онкологией. 11 июля собака умерла, её кремировали.
Случаи диагностики коронавирусной инфекции у животных достаточно редки. В США на 4 млн заболевших людей приходится 25 животных с вирусом, пишет National Geographic. В Роспотребнадзоре сообщают, что человек может инфицировать собаку или кошку, но обратных случаев не зафиксировано. Также есть свидетельства, что вирус передаётся от животного к животному. На время пандемии специалисты рекомендуют передать уход за домашними любимцами здоровому человеку.