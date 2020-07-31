FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 00:40
0
Печать

Фонарный переулок в Петербурге решили подсветить, чтобы он начал соответствовать названию

Фонарный переулок от набережной реки Мойки до набережной канала Грибоедова посветлеет ночью и будет соответствовать своему названию.

Как сообщает пресс-служба «Ленсвета» 30 июля, в этом переулке в Адмиралтейском районе начался капитальный ремонт уличного освещения. Компания, отметив интенсивное движение в Фонарном, решила установить там 17 новых светильников.

Особое внимание обещают уделить перекрёсткам и пешеходным переходам.

Участок от набережной реки Мойки до набережной канала Грибоедовав 1739 году назвали Голицын переулок - по имени домовладельца генерал-кригс-комиссара князя М. Голицына. Параллельно существовали названия Материальная улица и Материальный переулок, поскольку там происходила выгрузка строительных материалов. Название Фонтарная улица известно с 1775 года. По версии из открытых источников, назвали так её из-за питейного дома, принадлежавшего фонтарному мастеру — специалисту по изготовлению наборных шрифтов (fonts); с 1806 года появляется вариант Фонтарный (Фонарный) переулок. Из-за находившихся там приютов терпимости он носил репутацию злачного места, а в 1906 году там произошло одно из крупнейших ограблений периода революции 1905—1907 гг.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний