Фонарный переулок в Петербурге решили подсветить, чтобы он начал соответствовать названию
Фонарный переулок от набережной реки Мойки до набережной канала Грибоедова посветлеет ночью и будет соответствовать своему названию.
Как сообщает пресс-служба «Ленсвета» 30 июля, в этом переулке в Адмиралтейском районе начался капитальный ремонт уличного освещения. Компания, отметив интенсивное движение в Фонарном, решила установить там 17 новых светильников.
Особое внимание обещают уделить перекрёсткам и пешеходным переходам.
Участок от набережной реки Мойки до набережной канала Грибоедовав 1739 году назвали Голицын переулок - по имени домовладельца генерал-кригс-комиссара князя М. Голицына. Параллельно существовали названия Материальная улица и Материальный переулок, поскольку там происходила выгрузка строительных материалов. Название Фонтарная улица известно с 1775 года. По версии из открытых источников, назвали так её из-за питейного дома, принадлежавшего фонтарному мастеру — специалисту по изготовлению наборных шрифтов (fonts); с 1806 года появляется вариант Фонтарный (Фонарный) переулок. Из-за находившихся там приютов терпимости он носил репутацию злачного места, а в 1906 году там произошло одно из крупнейших ограблений периода революции 1905—1907 гг.