Образцовая спальня: секреты комфортного сна и отдыха

Чтобы в спальне было приятно и удобно проводить время, надо тщательно продумать её дизайн и устройство. В новых малоэтажных комплексах «Образцовые кварталы» создать спальню своей мечты будет проще.



Размер и конфигурация



В квартирографии «Образцовых кварталов» — десятки планировок. Можно выбрать квартиру со спальней больше 20 кв. метров или небольшой компактной спальней. Конфигурация помещения может быть квадратной или прямоугольной. Есть варианты спален с лоджией и местом под гардеробную. В двух- и трёхкомнатных квартирах для спальни можно сделать собственный санузел.



Тёплые полы



Строительная компания «Терминал-Ресурс», ведущая комплексную застройку территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, для отопления применяет тёплые водяные полы вместе с собственными газовыми котельными. Система отопления в «Образцовых кварталах» полностью автономна, жильцы сами решают, когда начинать и заканчивать отопительный сезон. Тёплые водяные полы обеспечивают равномерное распределение тепла, прогревают воздух, не пересушивая его, препятствуют циркуляции пыли и размножению микробов.



В каждом жилом помещении установлены терморегуляторы — у жильцов есть возможность самим регулировать температуру. Большинство людей предпочитает, чтобы в спальне было теплее, чем, например, в гостиной или на кухне. Оптимальная температура для сна — от +16 до +23 ℃. Этих показателей можно добиться с помощью регулятора.



Трубы отопления монтируются в пол, не нарушая целостность интерьера. «Образцовые кварталы» сдаются с подготовкой под чистовую отделку. В квартирах выполнена ровная стяжка пола для финишного покрытия. Предпочтительный вариант покрытия новосёлы выберут для себя сами.