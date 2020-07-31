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Образцовая спальня: секреты комфортного сна и отдыха
Современная спальня — многофункциональное помещение. В этой комнате спят, одеваются, делают макияж, смотрят телевизор и читают. Иногда принимают завтраки и организуют романтические ужины.
Чтобы в спальне было приятно и удобно проводить время, надо тщательно продумать её дизайн и устройство. В новых малоэтажных комплексах «Образцовые кварталы» создать спальню своей мечты будет проще.
Размер и конфигурация
В квартирографии «Образцовых кварталов» — десятки планировок. Можно выбрать квартиру со спальней больше 20 кв. метров или небольшой компактной спальней. Конфигурация помещения может быть квадратной или прямоугольной. Есть варианты спален с лоджией и местом под гардеробную. В двух- и трёхкомнатных квартирах для спальни можно сделать собственный санузел.
Тёплые полы
Строительная компания «Терминал-Ресурс», ведущая комплексную застройку территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, для отопления применяет тёплые водяные полы вместе с собственными газовыми котельными. Система отопления в «Образцовых кварталах» полностью автономна, жильцы сами решают, когда начинать и заканчивать отопительный сезон. Тёплые водяные полы обеспечивают равномерное распределение тепла, прогревают воздух, не пересушивая его, препятствуют циркуляции пыли и размножению микробов.
В каждом жилом помещении установлены терморегуляторы — у жильцов есть возможность самим регулировать температуру. Большинство людей предпочитает, чтобы в спальне было теплее, чем, например, в гостиной или на кухне. Оптимальная температура для сна — от +16 до +23 ℃. Этих показателей можно добиться с помощью регулятора.
Трубы отопления монтируются в пол, не нарушая целостность интерьера. «Образцовые кварталы» сдаются с подготовкой под чистовую отделку. В квартирах выполнена ровная стяжка пола для финишного покрытия. Предпочтительный вариант покрытия новосёлы выберут для себя сами.
Качественные окна
Для спальни особенно важны тепло- и звукоизоляция. В значительной степени это зависит окон. В малоэтажных комплексах «Образцовые кварталы» установлены инновационные теплопакеты, сочетающие в себе качество, эстетику и высокий уровень энергоэффективности.
Современные оконные конструкции, которые применяет застройщик «Терминал-Ресурс», позволяют практически исключить теплопотери и получить как можно больше естественного света. В «Образцовых кварталах» увеличены оконные проёмы, выполнено панорамное остекление балконов.
В квартирах с эркерами панорамные трехсторонние окна создают эффект террасы. На балконах мансардных этажей остеклены крыши — прекрасное решение для романтиков. В некоторых квартирах есть «французские» балконы — стеклянная дверь с элегантной металлической решёткой.
Приточное вентилирование на окнах обеспечивает поступление свежего воздуха в комнату без необходимости постоянно открывать окна или форточку.
Вид из окна
Куда будут выходить окна спальни — во двор или на улицу? Предпочитаете видеть всходящее солнце или вам важно, чтобы комната была освещена во второй половине дня? Каждый жилой комплекс «Образцовый квартал» состоит из нескольких домов — выбирайте подходящую квартиру с учётом вида из окна и стороны света. Малоэтажность, низкая плотность застройки, просторные дворы и расширенные проезды обеспечивают некоторые квартиры видовыми характеристиками.
Количество розеток
Помимо естественного освещения, в спальне понадобятся специальные осветительные приборы: торшеры, бра, ночники. В комнате часто доводится не только спать, но и смотреть телевизор, читать, одеваться — предусмотрите дополнительные светильники. Запишите все электроприборы, которыми будете пользоваться. Разместите их на чертеже. Розетка должна быть у кровати, у туалетного столика, рядом с торшером, под телевизором. Продумайте, где будете заряжать гаджеты. В «Образцовых кварталах» застройщиком выполнена электроразведка, установлены выключатели и большое количество розеток.
Отдел продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовый кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Специализированный застройщик Терминал-Ресурс»
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