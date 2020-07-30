FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 21:39
0
Печать

Под Петербургом «Шевроле» протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде

Водитель «Шевроле» выехал с дороги и протаранил опору шлагбаума неподалеку от станции «80 километр» в Сосновоборском городском округе. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Мой Сосновый Бор» во «ВКонтакте» вечером 30 июля.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Копорском шоссе образовались пробки более километра в обоих направлениях. В отделе пропаганды УГИБДД 47news сообщили, что информация о пострадавших пока уточняется. В пресс-службе Октябрьской железной дороги подчеркнули, что на график движения поездов ДТП не повлияло.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний