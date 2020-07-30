Под Петербургом «Шевроле» протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде
Водитель «Шевроле» выехал с дороги и протаранил опору шлагбаума неподалеку от станции «80 километр» в Сосновоборском городском округе. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Мой Сосновый Бор» во «ВКонтакте» вечером 30 июля.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Копорском шоссе образовались пробки более километра в обоих направлениях. В отделе пропаганды УГИБДД 47news сообщили, что информация о пострадавших пока уточняется. В пресс-службе Октябрьской железной дороги подчеркнули, что на график движения поездов ДТП не повлияло.