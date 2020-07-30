Проверка теплосетей на прочность и плотность в Василеостровском районе Петербурга второй день радует жителей и щекочет нервы автомобилистов зрелищными фонтанами. В четверг, 30 июля, вода пробила землю на улице Кораблестроителей.



автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий

Об очередном прорыве трубопровода на Васильевском острове около девяти вечера сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по видео, фонтанирует на газоне, вода хлещет в высоту на несколько этажей.

«Королевский фонтан», - оценили в комментариях и добавили, что во время испытаний можно обойтись без экскурсии в Петергоф.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что фонтан хлестал на улице Кораблестроителей, 12. Во время испытаний воду в трубах предусмотрительно остудили до 40 градусов, так что лужи на улице тёплые. Фонтан уже локализован, аварийная бригада занимается ремонтом.

«В зоне дефекта находятся несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещён», - предупредили в компании.

Подготовка к отопительному сезону с проверкой теплосетей проходит на Васильевском острове второй день подряд, состояние труб можно оценить по количеству фонтанов. Накануне коммунальные аварии устраняли у дома № 25 на 18-й линии, во дворе дома № 40 на 3-й линии В. О., а потом снова на 18-й линии, но уже у дома №29.