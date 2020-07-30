«Единая Россия» приостановила членство задержанного депутата ЗакСа Романа Коваля
«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата парламента Петербурга Романа Коваля. Об этом 30 июля РИА «Новости» заявил 30 июля заместитель секретаря генсовета политического объединения Сергей Перминов.
Членство приостановлено до приговора, либо до прекращения расследования, добавил партийный деятель.
Напомним, ранее стало известно, что ФСБ задержала Коваля по делу о взятке в особо крупном размере. Речь идёт об автомобиле «Ауди Q7» и наличных на общую сумму в 15 млн рублей. В ведомстве предполагают, что она была получена за распределение «депутатской поправки».
Три года назад «Трансперенси Интернешнл» обнаружил, что через этот механизм распределения бюджетных средств Коваль предоставил школам № 164 и № 167 средства, которые они могли потратить на закупку формы движения «Юнармия».