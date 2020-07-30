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30.07.2020 19:26
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Суд развел Марину и Артёма Чайку после видеообращения жены об угрозах

Жене старшего сына бывшего генпрокурора Артёма Чайки удалось развестись с мужем после 21 года брака и публичного заявления об угрозах.

Мировой суд участка № 378 Пресненского района Москвы 30 июля удовлетворил ходатайство Марины Чайки о расторжении союза, сообщает «Медуза». Однако бывшим супругам теперь предстоит поделить детей. С кем будут жить отпрыски пары 17 и 5 лет, решит суд. Другие двое детей уже совершеннолетние — им 18 и 20 лет.

На слушании мать поддержали дочери Мария и Дария, имущественных претензий у Марины Чайки к мужу нет.

Конфликт в семье старшего сына генпрокурора Артёма Чайки вышел в публичную плоскость после того, как Марина Чайка записала и выложила 28 июля видеообращение, в котором попросила защиты от супруга и органов опеки. Ей нужно было получить развод и вернуть паспорт.

Артем Чайка стал публичной персоной после фильма ФБК «Чайка». Он бизнесмен, который, по данным СМИ, возглавляет «Нерудную компанию Бердяуш», поставляющую щебень для РЖД.

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Комментарии (3)

260650801
Аж слезу пролил...
На кого рассчитано видео? На людей, которые пожалеют детей и внуков генерального прокурора???
Simao Gato
Ну-ка,Чайка, отвечай-ка
LiChaBaTa
Увы, по другому они не понимают. Деньги не портят людей. Деньги проявляют те качества, которые были в людях еще до того, как у них появились деньги. У.Баффет.
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