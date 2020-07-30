Суд развел Марину и Артёма Чайку после видеообращения жены об угрозах

Жене старшего сына бывшего генпрокурора Артёма Чайки удалось развестись с мужем после 21 года брака и публичного заявления об угрозах.

Мировой суд участка № 378 Пресненского района Москвы 30 июля удовлетворил ходатайство Марины Чайки о расторжении союза, сообщает «Медуза». Однако бывшим супругам теперь предстоит поделить детей. С кем будут жить отпрыски пары 17 и 5 лет, решит суд. Другие двое детей уже совершеннолетние — им 18 и 20 лет.

На слушании мать поддержали дочери Мария и Дария, имущественных претензий у Марины Чайки к мужу нет.