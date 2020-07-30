Путин разрешил назначать страховые выплаты медикам без теста на COVID-19
Врачебная комиссия сможет устанавливать право заразившегося коронавирусом медика на страховую выплату по результатам компьютерной томографии легких без теста на коронавирус, если нет возможности его сделать. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 30 июля, он опубликован на официальном портале правовой информации.
«Причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования (а при отсутствии возможности проведения лабораторных исследований — решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии легких)», — говорится в указе.
Ранее для признания заболевания медработником страховым случаем было необходимо сделать тест на коронавирус.
Ранее президент России подписал указ, согласно которому, в случае если медработник заразится коронавирусом и выйдет на больничный, он получит страховую выплату в размере 68 811 рублей. В случае установления инвалидности после заражения коронавирусом медик получит 2 064 339 рублей за I группу инвалидности, 1 376 226 рублей — за II группу, 688 113 рублей — за III группу инвалидности. В случае смерти медика от коронавируса его семья получит страховую выплату в размере 2 752 452 рублей.