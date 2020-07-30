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30.07.2020 19:01
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В начале августа ограничат движение по Московскому проспекту и набережным Фонтанки и Мойки

В первые дни августа в Петербурге вступают в силу ограничения движения из-за работ на коммуникациях и установки пешеходной галереи сразу на нескольких улицах. Об этом 30 июля предупреждает городская Государственная административно-техническая инспекция.

С 1 по 14 августа будет ограничено движение транспорта по Тамбовской улице от Прилукской улицы до Курской улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там водопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга

Из-за работ по прокладке электрокабеля, которые выполняет ассоциация «Невский свет», будет ограничено движение по Московскому проспекту:

  • с 1 по 13 августа — от площади Чернышевского до Кузнецовской улицы;
  • с 14 по 31 августа — от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы.


Фото: ГАТИ Петербурга

На набережных в центре города ограничат проезд из-за реконструкции инженерных сетей, которую ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»:

  • с 3 по 16 августа — по набережной реки Фонтанки у 1-го Инженерного моста;
  • с 3 по 30 августа — по набережной реки Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста.
Фото: ГАТИ Петербурга

С 3 по 16 августа для прокладки водопровода ограничат движение транспорта по улице Зенитчиков от проспекта Стачек до Кронштадтской улицы. Работы выполнит ООО «Навигатор-СБС».

Фото: ГАТИ Петербурга

А вот на Васильевском острове изменения продлятся до конца года. С 3 августа по 30 декабря из-за размещения пешеходной галереи ограничат проезд по Малому проспекту В. О. у дома 71 по 8-й линии В. О. Работы выполнит ООО «Лапин Энтерпрайз».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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