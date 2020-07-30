В первые дни августа в Петербурге вступают в силу ограничения движения из-за работ на коммуникациях и установки пешеходной галереи сразу на нескольких улицах. Об этом 30 июля предупреждает городская Государственная административно-техническая инспекция.



С 1 по 14 августа будет ограничено движение транспорта по Тамбовской улице от Прилукской улицы до Курской улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там водопровод.