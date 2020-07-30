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30.07.2020 18:55
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На Морской набережной с жилого дома рухнула парапетная плита. Пострадали три автомобиля

Бетонный элемент жилого дома 15 по Морской набережной упал вечером 30 июля на припаркованные автомобили. С фасада пришлось снимать куски аварийного бетона.

Как стало известно «Фонтанке», информация об обрушении парапетной плиты поступила по 112 около пяти вечера.

«Пострадали автомобили «Хендэ», «Фольксваген» и «Форд», — уточнили собеседники «Фонтанки» в оперативных службах.

Работу спасателей сняли на видео очевидцы. Его опубликовали на «Мегаполисе».

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

После падения парапетной плиты на фасаде остались висеть аварийные куски. Их пришлось снимать вручную.

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Комментарии (2)

SlawaPiter
Извините, крайних.
SlawaPiter
Застройщик или управляющая кампания занесут в МЧС, занесет полиционерам, еще куда надо и забудется... А вот когда, не дай Бог, следующая деталь строительного творения ляжет на уши коайних будет много...
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