На Морской набережной с жилого дома рухнула парапетная плита. Пострадали три автомобиля
Бетонный элемент жилого дома 15 по Морской набережной упал вечером 30 июля на припаркованные автомобили. С фасада пришлось снимать куски аварийного бетона.
Как стало известно «Фонтанке», информация об обрушении парапетной плиты поступила по 112 около пяти вечера.
«Пострадали автомобили «Хендэ», «Фольксваген» и «Форд», — уточнили собеседники «Фонтанки» в оперативных службах.
Работу спасателей сняли на видео очевидцы. Его опубликовали на «Мегаполисе».
Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
После падения парапетной плиты на фасаде остались висеть аварийные куски. Их пришлось снимать вручную.