Полиция Петербурга кровожадно настаивает перед судом: стритрейсер Борщ должен стать максимальным пешеходом
Материалы в отношении известного петербургского стритрейсера уже находятся у мирового судьи. Пока одни инспектора ГИБДД доставляют хлопоты ньюсмейкеру, другие уверены — права Борща должны получить максимальный срок.
По информации «Фонтанки», к 30 июля в судебный участок № 160 поступили материалы на 32-летнего петербуржца Максима Глухих, более понятного для города под ником Макс Борщ. Как ранее уже сообщало наше издание, только в этом месяце его дважды окружали наряды ДПС. Первый раз, 18-го числа, полицейские изучили его спортивную «Субару», отправив ее в МРЭО для аннулирования, а 23 июля его поймали уже на «Мерседесе» жены за выбеленные номера.
По словам нашего собеседника в ГИБДД, перед мировым судьей полицейские будут в прямом смысле настаивать на лишении нарушителя водительских прав. «Причем не на какой-то там один месяц, для проформы, а на максимальный срок», — сообщил нам один из участников прошлых задержаний Глухих.
Не секрет, что такая кровожадность вызвана как гонками Борща перед прокуратурой города, что засчитано как вызов, так и «манерой разговоров с полицейскими». Последнее — цитата сотрудника ГИБДД.
Тем временем, как только что опубликовала «Фонтанка», 30 июля те же сотрудники спешили его приятеля.