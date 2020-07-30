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30.07.2020 18:28
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Полиция Петербурга кровожадно настаивает перед судом: стритрейсер Борщ должен стать максимальным пешеходом

Материалы в отношении известного петербургского стритрейсера уже находятся у мирового судьи. Пока одни инспектора ГИБДД доставляют хлопоты ньюсмейкеру, другие уверены — права Борща должны получить максимальный срок.

По информации «Фонтанки», к 30 июля в судебный участок № 160 поступили материалы на 32-летнего петербуржца Максима Глухих, более понятного для города под ником Макс Борщ. Как ранее уже сообщало наше издание, только в этом месяце его дважды окружали наряды ДПС. Первый раз, 18-го числа, полицейские изучили его спортивную «Субару», отправив ее в МРЭО для аннулирования, а 23 июля его поймали уже на «Мерседесе» жены за выбеленные номера.

По словам нашего собеседника в ГИБДД, перед мировым судьей полицейские будут в прямом смысле настаивать на лишении нарушителя водительских прав. «Причем не на какой-то там один месяц, для проформы, а на максимальный срок», — сообщил нам один из участников прошлых задержаний Глухих.

Не секрет, что такая кровожадность вызвана как гонками Борща перед прокуратурой города, что засчитано как вызов, так и «манерой разговоров с полицейскими». Последнее — цитата сотрудника ГИБДД.

Тем временем, как только что опубликовала «Фонтанка», 30 июля те же сотрудники спешили его приятеля.

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Комментарии (6)

Замшиная_улица
Хорошо бы ночных мотоциклистов тоже вылавливали.
тат2007amg
Мало шоль у нас всяких борщевиков без прав ездит?
Swift_5e4d8a276f5e8
.... хватит натягивать сову на глобус ..... узнал о существовании такого только благодаря Фонтанке, сельские новости ..... не опускайтесь.
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