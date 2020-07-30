Полиция Петербурга кровожадно настаивает перед судом: стритрейсер Борщ должен стать максимальным пешеходом

По информации «Фонтанки», к 30 июля в судебный участок № 160 поступили материалы на 32-летнего петербуржца Максима Глухих, более понятного для города под ником Макс Борщ. Как ранее уже сообщало наше издание, только в этом месяце его дважды окружали наряды ДПС. Первый раз, 18-го числа, полицейские изучили его спортивную «Субару», отправив ее в МРЭО для аннулирования, а 23 июля его поймали уже на «Мерседесе» жены за выбеленные номера.



По словам нашего собеседника в ГИБДД, перед мировым судьей полицейские будут в прямом смысле настаивать на лишении нарушителя водительских прав. «Причем не на какой-то там один месяц, для проформы, а на максимальный срок», — сообщил нам один из участников прошлых задержаний Глухих.

