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30.07.2020 18:44
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Замглавы петербургского Госстройнадзора о 650 млн долгов: Всё законно, работодателя в заблуждение не вводил

Заместитель главы Госстройнадзора Петербурга Николай Циганов 30 июля прокомментировал информацию об обнаруженной у него миллионной финансовой нагрузке в виде личных поручительств и кредитов. Он заявил, что не вводил работодателя в заблуждение, когда поступал на службу в государственное учреждение, пишет 47news.

«На момент принятия мной решения перейти в государственные структуры я не являлся ни учредителем фирм, ни по многим из упомянутых в статье кредитам — поручителем. Стоит отметить, что финансовые обязательства не являются ограничением при приёме на государственную гражданскую службу, — написал Циганов. — Таким образом, я не нарушил требования законодательства и не ввёл в заблуждение работодателей».

Ранее сообщалось, что до того, как стать чиновником, он был президентом и владельцем столичной группы компаний «Премьер». По кредитам трёх дочерних компаний холдинга общая сумма поручительств Циганова была 2,5 млрд, а на момент подачи декларации она составила 655 млн. В выписке ЕГРЮЛ от 30 июля в московском ЗАО «Премьер-Холдинг» Циганов по-прежнему значится единственным учредителем и участником компании.

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