Замглавы петербургского Госстройнадзора о 650 млн долгов: Всё законно, работодателя в заблуждение не вводил

Заместитель главы Госстройнадзора Петербурга Николай Циганов 30 июля прокомментировал информацию об обнаруженной у него миллионной финансовой нагрузке в виде личных поручительств и кредитов. Он заявил, что не вводил работодателя в заблуждение, когда поступал на службу в государственное учреждение, пишет 47news.

«На момент принятия мной решения перейти в государственные структуры я не являлся ни учредителем фирм, ни по многим из упомянутых в статье кредитам — поручителем. Стоит отметить, что финансовые обязательства не являются ограничением при приёме на государственную гражданскую службу, — написал Циганов. — Таким образом, я не нарушил требования законодательства и не ввёл в заблуждение работодателей».

