СК возбудил дело в отношении временного главы Дербентского района Дагестана

Оно возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый создал «устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества, а именно путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду».

Разработанная исполняющим обязанности главы муниципального района и другими участниками преступной группы схема заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после чего следовала регистрация права на данный земельный участок и его последующая продажа гражданам и организациям, считают следователи.

Суммы, за которые участники организованной группы реализовали похищенные земельные участки, варьировались в зависимости от их месторасположения — от 100 000 до 1 500 000 рублей за земельный участок площадью 500 кв. м. «Полученные преступным путем денежные средства распределялись между собой в зависимости от роли каждого из них», — сообщают в СК.

В результате противоправной деятельности участников организованной преступной группы с 2018 года по июнь 2020 года на территории Дербентского района Республики Дагестан путем мошенничества похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 000 000 рублей (рыночной стоимостью более 200 000 000 рублей).