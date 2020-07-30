Любовь к селфи едва не погубила женщину в Крюковом канале. Спасли полицейский и лестница
Участковый уполномоченный спас тонущую женщину в центре Петербурга. Восхищаясь видами Северной столицы, та хотела сделать красивое фото, но не удержалась и упала в воду. Подробности истории 30 июля рассказали в ГУ МВД.
Поздним вечером накануне в полицию Адмиралтейского района сообщили о женщине в Крюковом канале. Информация была передана всем наружным нарядам. Первыми прибыли участковый уполномоченный Вячеслав Свяжин с коллегами.
Младшему лейтенанту повезло — рядом была бригада аварийной службы, чья лестница пригодилась. Инвентарь опустили в воду, чтобы женщина могла выйти на берег, однако в этот момент дама начала тонуть — рюкзак намок и начал тянуть хозяйку на дно. Вячеслав Свяжин, не раздумывая долго, перебрался через ограждения и спустился вниз, перевязав себя верёвкой.
В воде канала полицейский подтащил тонущую к себе, сбросил с неё рюкзак, а после вытащил на берег. К этому моменту на место уже приехали сотрудники МЧС и скорая помощь.
«Провожая спасенную до кареты скорой помощи, полицейский выяснил обстоятельства, при которых женщина оказалась в воде. Она рассказала, что хотела сделать селфи, но не удержалась за ограждение и упала в воду. Позднее выяснилось, что спасенной 37 лет», — раскрыли подробности в главке.
Женщине на месте оказали помощь, госпитализация ей не потребовалась.