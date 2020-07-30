FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
72.23р84.91р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 18:20
3
Печать

Любовь к селфи едва не погубила женщину в Крюковом канале. Спасли полицейский и лестница

Участковый уполномоченный спас тонущую женщину в центре Петербурга. Восхищаясь видами Северной столицы, та хотела сделать красивое фото, но не удержалась и упала в воду. Подробности истории 30 июля рассказали в ГУ МВД.

Поздним вечером накануне в полицию Адмиралтейского района сообщили о женщине в Крюковом канале. Информация была передана всем наружным нарядам. Первыми прибыли участковый уполномоченный Вячеслав Свяжин с коллегами.

Младшему лейтенанту повезло — рядом была бригада аварийной службы, чья лестница пригодилась. Инвентарь опустили в воду, чтобы женщина могла выйти на берег, однако в этот момент дама начала тонуть — рюкзак намок и начал тянуть хозяйку на дно. Вячеслав Свяжин, не раздумывая долго, перебрался через ограждения и спустился вниз, перевязав себя верёвкой.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В воде канала полицейский подтащил тонущую к себе, сбросил с неё рюкзак, а после вытащил на берег. К этому моменту на место уже приехали сотрудники МЧС и скорая помощь.

«Провожая спасенную до кареты скорой помощи, полицейский выяснил обстоятельства, при которых женщина оказалась в воде. Она рассказала, что хотела сделать селфи, но не удержалась за ограждение и упала в воду. Позднее выяснилось, что спасенной 37 лет», — раскрыли подробности в главке.

Женщине на месте оказали помощь, госпитализация ей не потребовалась.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

тат2007amg
Младшему лейтенанту повезло — улыбнуло..
syshsun
Ну жди,мамлей,теперь иск о возмещении стоимости находившихся в рюкзаке бабушкиных драгоценностей и т.д.
Наши люди,из горящих самолетов выходят с чемоданами с труселями...,а тут,РЮКЗАК!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний