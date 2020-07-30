Участковый уполномоченный спас тонущую женщину в центре Петербурга. Восхищаясь видами Северной столицы, та хотела сделать красивое фото, но не удержалась и упала в воду. Подробности истории 30 июля рассказали в ГУ МВД.



Поздним вечером накануне в полицию Адмиралтейского района сообщили о женщине в Крюковом канале. Информация была передана всем наружным нарядам. Первыми прибыли участковый уполномоченный Вячеслав Свяжин с коллегами.



Младшему лейтенанту повезло — рядом была бригада аварийной службы, чья лестница пригодилась. Инвентарь опустили в воду, чтобы женщина могла выйти на берег, однако в этот момент дама начала тонуть — рюкзак намок и начал тянуть хозяйку на дно. Вячеслав Свяжин, не раздумывая долго, перебрался через ограждения и спустился вниз, перевязав себя верёвкой.

