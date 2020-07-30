Новую школу на тысячу учеников достроят в Кудрово к концу 2022 года

Земля под строительство школы и проектная документация переданы застройщиком в администрацию Всеволожского района. Заказчиком строительства выступает Единая служба заказчика Всеволожского муниципального района. На объекте ведутся работы по устройству свайного поля и откопке котлована.

Школа на 1000 учеников строится в Кудрово на Столичной улице по программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда», рассказали «Фонтанке» в ГК «Полис Групп». Завершить строительство планируется к концу 2022 года.

Здание высотой 3 этажа будет состоять из двух блоков, соединенных переходом. В основной части предусмотрены учебные классы, в другом — спортивная и обеденная зоны. Помимо этого в школе будут библиотека, спортивные залы, зрительный зал со сценой, медицинский пункт, кабинет психолога, столовая. Запланировано строительство физкультурно-спортивной зоны, где будет баскетбольная площадка, площадка для подвижных игр и гимнастики для учащихся средних и старших классов, а также поле для мини футбола, беговая дорожка длиной 200 м, площадка для волейбола и настольного тенниса, место для прыжков в длину.

Программа «Стимул» предполагает передачу застройщиком проекта соцобъекта и участка земли под него районным властям. Финансирование строительства осуществляется из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.



По данным Минстроя РФ, на 1 июня 2020 года по программе «Стимул» в регионах России строится 74 социальных объекта образования — 50 школ и 24 детских сада.

