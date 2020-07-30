Авербух об онлайн-программе Туктамышевой: Такая постановка не жизнеспособна

— Мое мнение — такая постановка не жизнеспособна. Это очень интимная и точечная работа, когда ты один на один с дыханием спортсмена, - цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс». - Вы погружаетесь в музыку, хореография идет от того, как и что выполняет спортсмен, как движения смотрятся на льду. История с Туктамышевой немножко похоже на попытку развлечения во время карантина из-за коронавируса, уж извините.

Напомним, ранее фигуристка запустила в своем Instagram своеобразное мини-реалити-шоу: в прямом эфире вместе с хореографом Мариинского театра, основателем MAD Company Юрием Смекаловым Туктамышева составляла новую программу на следующий сезон. Теперь ее одобрил и тренер фигуристки Алексей Мишин. «Похоже, вас и правда ждёт продолжение этой истории и надеюсь, что совсем скоро начнём переносить программу на лёд. Сама тоже с нетерпением жду!» - подытожила спортсменка. Ранее она обещала включить в программу четверной тулуп.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.