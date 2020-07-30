FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
72.23р84.91р
СРОЧНО

ФСБ задержала депутата ЗакС Романа Коваля

Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 17:30
0
Печать

Из Петербурга в Таллин запустят регулярный автобус для особых категорий граждан

Латвийская компания Ecolines вслед за Ригой восстановит рейсы на линии Петербург — Таллин для тех, кто имеет право на пересечение границ. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба перевозчика.

Автобусы будут ходить два раза в неделю, в пятницу и в воскресенье. Как и в случае с Ригой, «пересечение границы возможно только для соответствующих категорий путешественников». «Пожалуйста, перед поездкой убедитесь в наличии всех необходимых для пересечения границы документов, в соответствующих посольствах», — обращаются к пассажирам в компании.

По данным эстонского МИДа, въезд в страну сейчас разрешен только гражданам Эстонии, а также лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание, так называемый паспорт иностранца. Иностранных граждан с живущим в Эстонии членом семьи тоже пустят. Въезжающим нужно пройти 14-дневную самоизоляцию. Иностранцам разрешен транзит в ходе поездки домой только при отсутствии симптомов COVID-19. Морякам, следующим на корабль, советуют обратиться в департамент полиции и погранохраны.

Эстония продлила ограничения для россиян до 31 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний