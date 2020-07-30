Из Петербурга в Таллин запустят регулярный автобус для особых категорий граждан
Латвийская компания Ecolines вслед за Ригой восстановит рейсы на линии Петербург — Таллин для тех, кто имеет право на пересечение границ. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба перевозчика.
Автобусы будут ходить два раза в неделю, в пятницу и в воскресенье. Как и в случае с Ригой, «пересечение границы возможно только для соответствующих категорий путешественников». «Пожалуйста, перед поездкой убедитесь в наличии всех необходимых для пересечения границы документов, в соответствующих посольствах», — обращаются к пассажирам в компании.
По данным эстонского МИДа, въезд в страну сейчас разрешен только гражданам Эстонии, а также лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание, так называемый паспорт иностранца. Иностранных граждан с живущим в Эстонии членом семьи тоже пустят. Въезжающим нужно пройти 14-дневную самоизоляцию. Иностранцам разрешен транзит в ходе поездки домой только при отсутствии симптомов COVID-19. Морякам, следующим на корабль, советуют обратиться в департамент полиции и погранохраны.