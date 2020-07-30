Разбойничавшее в Петербурге этническое трио получило в сумме более 22 лет. Прощение жертвы от колонии не спасло

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 30 июля, Вачагана Сантросяна, Геворга Саргсяна и Гарика Шахназаряна признали виновными в нападении на 23-летнего петербуржца в Татарском переулке. Установлено, что утром 17 июля троица подстерегла молодого человека рядом с БМВ супруги, затолкала в салон и вывезла в район развязки на Шафировском проспекте.

Петроградский райсуд вынес приговор уроженцам Армении, которые выбили из петербуржца более четверти миллиона. К окончанию процесса он простил болезненную поездку в собственном автомобиле, но избежать колонии это не помогло.

Путешествие вышло неприятным: мужчину возили со связанными скотчем руками и ногами, избивали по пути и приставляли к шее нечто, что он принимал за оружие. На развязке его высадили без 270 тысяч рублей, двух пар очков за 8 тысяч, золотой цепочки с крестом за 45 тысяч, телефона и кошелька с банковскими картами. На посошок заставили перевести ещё 6,4 тысячи.

Белый БМВ позже нашли брошенным. Троих уроженцев Армении задержали почти через месяц. В квартире при обыске нашлась часть похищенного у мужчины, а также набор налётчика.

На скамью подсудимых Сантросян, Саргсян, Шахназарян сели обвиняемыми в разбое и грабеже. Однако прокурор в прениях отказался от обвинения по эпизоду с ограблением — доказательств вины не хватило, реальные возможности получить дополнительные исчерпаны.

Подсудимые полагали, что отказаться можно и от разбоя. Они возместили потерпевшему имущественный и моральный вред, извинились и, как заявили, фактически помирились. Суд приговорил Саргсяна и Шахназаряна к 7,5 годам в колонии строгого режима каждого. Сантросян получил на три месяца меньше.