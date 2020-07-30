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30.07.2020 17:55
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Американцы отправили к Красной планете настойчивый марсоход с первым в истории дроном-вертолетом

Ракета-носитель Аtlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал вместе с исследовательским марсоходом Рerseverance («Настойчивость») на борту 30 июля. Ему предстоит искать следы жизни на Красной планете, на которую он прибудет через полгода — в середине февраля 2021 года. Посадка намечена в ударном кратере Езеро, который, как считается, в древности был наполнен водой.

Как сообщается на сайте NASA, Perseverance — пятый марсоход американского агентства, который отправляется для изучения Красной планеты. Вес аппарата — 1025 кг. Для исследований на нем установлен бур для отбора проб из марсианской почвы, роботизированная рука, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ. А также 23 камеры, два микрофона для записи марсианских звуков, установка для получения кислорода изуглекислого газа… и первый в истории вертолетный дрон Ingenuity, который создали специально для разряженной атмосферы Красной планеты.

Минимальная программа исследований Perseverance рассчитана на два земных года. В нее входят изучение геологии Марса и истории его эволюции, поиски следов жизни, а также отбор и подготовка образцов грунта для доставки на Землю в будущем. Стоимость проекта оценивается в 2,4 млрд долларов. И это без расходов на первый год работ миссии, оцениваемые еще в в 300 млн.

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Комментарии (1)

Арнольд Перумов
И хрен с ними, зато у нас песни душевные , и войну выигрыли
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