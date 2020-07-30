«Руки с мылом мыли? Тогда пейте кофе без шоколадки». Маленький отель рассказал о больших проблемах во время коронавируса

«Фонтанка» продолжает вести диалог с участниками проекта «Покупай у своих». Каждая точка на карте проекта — это отдельная история выживания в пандемию, познакомившись с которой читатель понимает, каких усилий стоило малому бизнесу продолжить работу в условиях всеобщей паники. Участники проекта с самого начала пандемии предлагают читателям «Фонтанки» серьезные скидки. «Как порванная нить бус посыпалось все с началом самоизоляции и поставленными ограничениями: нет туристического потока — нет заселения в отели, нет культурных программ, театров, музеев, рек-каналов, экскурсий, парков — нет спроса на туристический отдых, нет притока туристов — нет ничего. Культурная столица погрузилась во мрак и уныние, тревогу и безысходность. Гостей нет — бизнес встал и начал закапывать сам себя», — вспоминает управляющая небольшого отеля в центре города Марина Лапидус.

За восемнадцать лет работы ее гостиница повидала немало кризисов и волнений, но такого еще не было. «Еще в начале марта мы, как и вся туриндустрия, ждали наплыва туристов на Экономический форум (ПМЭФ 2020), готовили проекты памятной футбольной атрибутики для болельщиков, забронировавших заранее номера на период чемпионата мира по футболу (ЕВРО-2020), принимали одно бронирование за другим от гостей, посещающих Петербург с культурной целью, — рассказывает Марина. — Еще в начале марта никто не думал, что все эти мероприятия отменят, а бронирования начнут слетать как листья с деревьев в ураган. Подумать только — в первую неделю начала пандемии процент отмены брони составил 10%, а уже к концу апреля отменились все оставшиеся 90% бронирований с мая по август 2020-го! Загрузка на три месяца стала нулевой — это было оглушающее затишье, происходила полная неподвижность туристической индустрии». Но отель не закрылся и даже не планировал этого делать. «Учитывая, что наш отель небольшой — семь номеров, — потеря сотрудников, даже одного, являлась бы для нас значимой. Но весь наш дружный коллектив с пониманием и без гарантий смог выдержать и пережить это непростое время», — рассказывает Марина Лапидус.