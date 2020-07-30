Ефремову продлили домашний арест до 2021 года. Суд ожидает долгого разбирательства по делу о ДТП

Дело Ефремова, обвиненного по статье 264 УК, поступило в Пресненский суд 22 июля. Соответственно, мера пресечения действует до конца января 2021 года.

Первое заседание по существу назначили на утро 5 августа.

«Продлен срок содержания под домашним арестом на 6 месяцев с момента поступления дела в суд», — уточнили в пресс-службе.

Пресненский суд Москвы на предварительном слушании продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову на полгода.

Длительность домашнего ареста может быть связана с позицией подсудимого. Ефремов не признает вину в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 8 июня Jeep Ефремова выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и врезался в автомобиль-развозку. Водитель Сергей Захаров умер в больнице. Ефремову эксперты установили сильную степень опьянения.