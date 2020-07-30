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30.07.2020 16:32
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Ефремову продлили домашний арест до 2021 года. Суд ожидает долгого разбирательства по делу о ДТП

Пресненский суд Москвы на предварительном слушании продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову на полгода.

О продлении меры пресечения 30 июля сообщает пресс-служба суда.

«Продлен срок содержания под домашним арестом на 6 месяцев с момента поступления дела в суд», — уточнили в пресс-службе.

Первое заседание по существу назначили на утро 5 августа.

Дело Ефремова, обвиненного по статье 264 УК, поступило в Пресненский суд 22 июля. Соответственно, мера пресечения действует до конца января 2021 года.

Длительность домашнего ареста может быть связана с позицией подсудимого. Ефремов не признает вину в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 8 июня Jeep Ефремова выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и врезался в автомобиль-развозку. Водитель Сергей Захаров умер в больнице. Ефремову эксперты установили сильную степень опьянения.

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Комментарии (4)

dddmmm
Его ещё на улице не встречали?
Владислав Гольянов
А что можно так долго расследовать? Что тут, что по Кокорину тянули. В США давно бы вынесли дело на суд присяжных.
Smirnoff
Гнилой мужичонка то оказался, Ефремов, клоун, а не артист.
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