Грузовик уронил газобетон на Выборгское шоссе. Обломки полчаса убирали местные дорожники
Большегруз, проезжавший по Выборгскому шоссе во Всеволожском районе Ленобласти, уронил на дорогу незакрепленный груз. Обломки разлетелись по всей проезжей части. На помощь участникам движения поспешили дорожные службы.
Как сообщили 30 июля в Дорожном комитете Ленобласти, на 26-м километре региональной трассы Парголово — Огоньки, которая является дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия», с проезжавшего большегруза упал незакрепленный блок газобетона. От удара газобетон растрескался и обломки разлетелись на несколько метров, практически перегородив движение по одной из полос.
На место приехали дорожники Пригородного ДРСУ № 1. Рабочие выставили знаки объезда и вручную убрали все крупные осколки, а затем по дороге дополнительно прошел трактор со щеткой, вычистив мелкую бетонную крошку. На всю уборку потребовалось порядка получаса.
Дорога «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе) протяженностью 36 километров связывает Петербург с Выборгским районом Ленобласти. Часть ее проходит по территории Сертолово. Интенсивность движения по трассе доходит до 40 тысяч автомобилей в сутки, а летом по ней ежедневно проезжает до 6 тысяч грузовиков массой более 8 тонн.