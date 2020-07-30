Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 30 июля, несколькими днями ранее сотрудники ГИБДД остановили на Ленинском проспекте Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC. Поводом стала проверка машин престижных марок, которые пользуются популярностью у угонщиков.

Любитель быстрой езды в Петербурге оставил семью без автомобиля. Насобиравший под сто тысяч рублей штрафов «Мерседес Бенц» притормозили на Ленинском проспекте и отправили на штрафстоянку, к водителю у дорожной полиции особое отношение.

По информации «Фонтанки», белый внедорожник хорошо знаком инспекторам и запомнился, например, дрифтом у Исаакия. Высший пилотаж гонщик демонстрировал вместе с петербуржцем Максимом Глухих, более известным медиапространству как Макс Борщ.

Сам он уже пожинает плоды славы у дорожной полиции. В этом месяце на штрафстоянку сначала переместилась его «Субару», потом сотрудники поймали его на автомобиле жены и вручили протокол, который может подвести под лишение прав. Собеседники в батальоне не скрывают, что хотят видеть стритрейсеров пешеходами.

За рулём белого «Мерседеса» сидел 28-летний официально не трудоустроенный Нарек. По данным полиции, именно благодаря его мастерству автомобиль оброс большей частью штрафов. В основном их выписывали за превышение скорости, в сумме наберётся на 100 тысяч рублей. Кроме неоплаченных счетов, нашли также долги по налогам.

Владелицей машины является 56-летняя мать Нарека. Её «Мерседес» 29 июля в сопровождении ГИБДД доставили на спецстоянку судебных приставов для ареста в счёт долгов. Сын получил протоколы по статьям 12.37 и 12.1 КоАП за несоблюдение требований об обязательном страховании и управление незарегистрированным транспортным средством.