Эффективность без главы. Подвед Смольного, который занимался сносом незаконных киосков, лишился руководителя

Должность главы Центра повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга покинул Александр Дружинин. Информацию об отставке «Фонтанке» подтвердили в комитете по контролю за имуществом Петербурга, которому подчиняется Центр. Временно исполняющим обязанности назначен Максим Клявин, который до этого являлся заместителем главы ведомства.



Центр повышения эффективности использования государственного имущества занимается сносом незаконных построек по заданиям ККИ.

Александр Дружинин проработал в должности его главы чуть более двух лет. Получить комментарий от самого чиновника не удалось. Но, вероятно, его уход связан с кадровыми перестановками в курирующем комитете. На прошлой неделе должности председателя лишился Андрей Коротков.