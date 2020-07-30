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30.07.2020 16:02
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Похищенного вместе с «Поло» водителя наказали за оскорбительные комментарии. Синяки он объяснил случайностью

Петербургская полиция нашла и похищенного водителя «Поло», и тех, кто на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга затолкал его на заднее кресло. Причина конфликта — в женщине, но ребята решили все между собой.

По данным «Фонтанки», во время беседы со следователями 30 июля тот, кто мог стать потерпевшим, от каких-либо претензий отказался. 21-летний приезжий из Таджикистана утверждает, что синяки на лице у него не потому, что его на перекрестке Пражской и Славы ударил неизвестный, а потому, что он упал с велосипеда. Заявление писать молодой человек отказался.

Разговорчивей была вторая сторона конфликта. Нападавшие рассказали, что таким образом проучили молодого человека за оскорбительные комментарии. Якобы в одной из соцсетей он нелестно отозвался о девушке-землячке, задетая барышня пожаловалась знакомым.

Как сообщалось ранее, комментатора остановили на оживленном перекрестке, перегородив ему проезд другим автомобилем. Из машины вышел водитель — сейчас именно он объясняется в отделе полиции — и разбил одно из стекол «Поло». Затем молодого человека из-за руля пересадили назад и увезли. Из машины его выкинули примерно через 10 километров пути.

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Комментарии (2)

Сергей Федоров
Совсем урюки обнаглели. Выслать всех четверых надо.
krasnonosov
Чемодан, вокзал, родной кишлак. Всех.
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