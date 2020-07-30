Похищенного вместе с «Поло» водителя наказали за оскорбительные комментарии. Синяки он объяснил случайностью

Петербургская полиция нашла и похищенного водителя «Поло», и тех, кто на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга затолкал его на заднее кресло. Причина конфликта — в женщине, но ребята решили все между собой.



По данным «Фонтанки», во время беседы со следователями 30 июля тот, кто мог стать потерпевшим, от каких-либо претензий отказался. 21-летний приезжий из Таджикистана утверждает, что синяки на лице у него не потому, что его на перекрестке Пражской и Славы ударил неизвестный, а потому, что он упал с велосипеда. Заявление писать молодой человек отказался.