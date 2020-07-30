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30.07.2020 15:32
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В маске даже на улице. Казахстан ужесточил ограничительные меры на фоне роста заболеваемости новым коронавирусом

Казахстан ужесточил ограничительные меры на фоне роста заболеваемости новым коронавирусом, министерство здравоохранения страны обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Алексей Цой.

«Тридцатого июля 2020 года министерством здравоохранения издан приказ, согласно которому граждане обязаны постоянно носить маски в общественных местах на улице. Мы изучили международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане, но и в ряде зарубежных стран введено обязательное ношение масок везде, как в закрытых помещениях, в транспорте, так и на открытом воздухе», — сказал Цой на пресс-конференции.

Министр заявил, что за нарушение этого требования грозит штраф.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1472 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 87 664. Число выздоровевших пациентов превышает 57,8 тысячи. В стране зафиксированы 793 смерти от коронавируса.

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Комментарии (2)

guess
Ну все идет к тому, что из-за абсурдных приказов властей, в Казахстане можно ожидать свой Хабаровск)
hedgehog_
и в сортир ходить в маске. и труселя тоже не снимать. это точно поможет
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