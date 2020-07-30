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30.07.2020 15:19
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Дрифтер у Исаакиевского собора взялся за старое. Задержания его не останавливают

Лихач на серебристом BMW, который уже дважды в этом году светился в новостях своими нарушениями, продолжает носиться по Петербургу, несмотря на неоднократные задержания. Теперь он устроил ночные гонки на скорости более 200 км/ч.

Видеозапись ночной поездки по Московскому проспекту мужчина выложил 30 июля в сторис в своем Instagram. На ней видно, как автомобиль, лавируя между редкими машинами, мчит по проспекту на скорости 190–200 км/ч и более. В какой-то момент спидометр показывает 225 км/ч.

«Некоторые люди не меняются, — отмечает автор паблика «Дорожный инспектор». — Агрессивная езда и ночью, и днем в плотном потоке. Сегодня еще и гонка по Московскому пр. на скорости 220 км/ч».

Этот же любитель быстрой езды на серебристом BMW X6M устроил дрифт у Исаакиевского собора в начале июня. Тогда на водителя оформили 14 протоколов: за повреждение дороги, проезд на красный и пересечение сплошной. А в конце мая его ловили на Невском проспекте с номерами, закрашенными грязью из баллончика.

Мужчина не скрывает своей привычки гонять по петербургским улицам, как и интереса инспекторов ГИБДД к такой манере езды. Буквально неделю назад он опубликовал в Инстаграме видео того, как его остановили полицейские, с подписью: «Все как обычно, ничего нового».

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Комментарии (6)

kоt-obormot
А прав лишить уродца - кишка тонка?
hal9000
Чёт по-моему у него спидометр или специально для инстаграммовских дураков переделан или тупо сломан...он едет не больше 80 км/ч
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