Лихач на серебристом BMW, который уже дважды в этом году светился в новостях своими нарушениями, продолжает носиться по Петербургу, несмотря на неоднократные задержания. Теперь он устроил ночные гонки на скорости более 200 км/ч.



Видеозапись ночной поездки по Московскому проспекту мужчина выложил 30 июля в сторис в своем Instagram. На ней видно, как автомобиль, лавируя между редкими машинами, мчит по проспекту на скорости 190–200 км/ч и более. В какой-то момент спидометр показывает 225 км/ч.

«Некоторые люди не меняются, — отмечает автор паблика «Дорожный инспектор». — Агрессивная езда и ночью, и днем в плотном потоке. Сегодня еще и гонка по Московскому пр. на скорости 220 км/ч».